جمال مبارك حاول الإنتحار بالسم ووالده يطلق لحيته

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك حاول الانتحار بالسم بعد ارغام الاحتجاجات الشعبية والده على التنحي، مما تسبب بإصابته بإحباط معنوي خاصة بعد تبخر حلم الرئاسة لديه، ومطاردة الأجهزة المصرية له لاسترجاع الأموال التي هربها إلى خارج مصر، والتي تقدر بـملايين الدولارات في بنوك إيرلندا وسويسرا وفرنسا وكندا والنرويج.

و قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر خاصة، لم تسمها، أن جمال أخذ عقار السمّ في كوب الشاي فأغمي عليه، واستدعت الأسرة قائد الحرس الذي اتصل بطبيب الرئيس السابق، وأخذ هذا الأخير عينات من دمه، ليكتشف محاولته الانتحار عن طريق تناول السم، كما اكتشف أن حالته النفسية ساءت في الفترة الأخيرة، وأنه يعاني اكتئابا كبيرا.

وكانت صحيفة "الجمهورية" المصرية ذكرت ان الحالة النفسية لجمال مبارك سيئة للغاية وتبدو عليه علامات الاكتئاب والاجهاد الشديدين.

ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع انه رأى جمال وكانت لحيته طويلة نسبيا ، وادى صلاة الجمعة الماضية مع العاملين والحرس بحديقة القصرين المملوك احدهما له واللذين انتقلت اليهما الأسرة داخل منتجع يمتلكه حسين سالم امبراطور الغاز والسلاح .

وقال المصدر ان خديجة الجمال زوجة جمال مبارك غير موجودة مع بقية الأسرة في شرم الشيخ، ورجع المصدر ان تكون سافرت مع ابيها الى لندن قبل رحيل مبارك عن السلطة .

ويتمتع مبارك بحسب شهود عيان بإقامة مشابهة لاقامته السابقة بالقصر الرئاسي والذي اثارت اقامته بعد تخليه عن السلطة تساؤلات ومخاوف عند شباب الثورة ، وتم شراء تجهيزات وادوات مطبخ خاصة بإقامته الجديدة من محلات السوق القديم بشرم الشيبخ تركزت على اوعية لحفظ الاطعمة وادوات طهو.

وصرح مصدر مسئول لـصحيفة "الجمهورية" بأن شيئا لم يتغير من اطقم الحراسة المشددة والمرابطة حول مقر اقامة مبارك وعائلته الجديد والتي تنتشر داخل وخارج الأسوار ولا تسمح لأي شخص غريب بالاقتراب ولا تسمح بالدخول الا المجموعة محدودة جدا من المترددين سواء من الخدم والاطباء وتخضع السيارات التي تقلهم للفحص مع كل مرة يدخلون فيها رغم ان جميع السيارات القائمة على خدمة الرئيس السابق وعائلته حكومية وتتبع محافظ جنوب سيناء وتعمل تسع سيارات "شيروكي" وثلاث من نوع "البيك اب" تعمل في ركاب الرئيس السابق مع اطقم الطيارين وضباط الحرس الجمهوري والخدم والطباخين وموظفي الشئون الادارية لرئاسة الجمهورية وجميع السيارات تتبع محافظة جنوب سيناء ويعمل عليها 24 سائقا نوبتين على مدار الشهر.

ونشرت صحيفة "الجمهورية" المصرية معلومات مفادها بأن "مبارك" أقلع عن عادة صبغ شعر رأسه، وهو ما أكده موظفو الشهر العقارى الذين توجهوا لمنزله فى شرم الشيخ لتسلم توكيل باسم عائلته لأحد المحامين للدفاع عن "آل مبارك" فى التهم المنسوبة إليهم.