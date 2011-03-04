القرضاوي: ثورة ليبيا ستنتصر

فلسطين اليوم- القاهرة

قال رئيس الاتحاد ا لعالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي خلال خطبة الجمعة إن ثورة الشعب الليبي على العقيد معمر القذافي ستنتصر، رغم ما لديه من أسلحة.

وأسدى نصيحة إلى الحكام بالاستماع إلى صوت الشعوب "قبل أن يداسوا بزحف الجماهير عليهم"، مشيرا إلى أن الشعوب تبقى أقوى من الحكام مهما امتلكوا من أسلحة.

وكان القرضاوي قد قال في مقابلة مع الجزيرة قبل أيام إن "الطاغية القذافي انتهى ولم يعد له بقاء".

وأضاف في اتصال هاتفي من القاهرة "لقد زال القذافي بما سفك من الدماء الطاهرة لأبناء الشعب الليبي وقد لفظه شعبه، وهؤلاء الطغاة لا بقاء لهم".

واستطرد قائلا "القذافي كان يعتبر نفسه ليبيا فلا صيغة حكم حقيقية، وكان يعتبر نفسه كل شيء والشعب الليبي لا شيء، ولذلك كان لا بد للناس أن يثوروا عليه وعندما حدث ذلك لم يجد ليبيا يستخدمه لقمعهم بل استخدم مرتزقة أفارقة ليضربوا شعبه حيث قتل في أيام معدودة عددا كبيرا منهم".

ودعا القرضاوي "أبناء عمر المختار وقبائل ليبيا وقادة الجيش إلى أن ينضموا للثائرين مثلما فعل قادة الجيشين التونسي والمصري، وذلك حتى يعيدوا ليبيا إلى حقيقتها العربية والإسلامية".

وأضاف "أوصي أبناء الشعب الليبي بالصبر والثبات مثل ما أوصيت به أبناء مصر، وأدعو العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات وكل الفئات للخروج على القذافي ورفضه حاكما لليبيا، وأقول لإخوتي الليبيين اثبتوا على مواقفكم واستمروا في مسيرتكم والله ناصركم لأنه عز وجل ينصر الحق ويمحق الباطل وإن شهداءكم في الفردوس الأعلى عند الله".