تحديد 19 مارس موعداً للاستفتاء على الدستور

فلسطين اليوم- وكالات

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور يوم 19 مارس 2011، على أن تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتنتهى الساعة السابعة مساء.

والتعديلات المقترحة ستكون على المواد أرقام 75 ، 76، 77، 88، 93، 139، 148 من الدستور، بجانب إلغاء المادة 179، وإضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكرراً، 189 مكرر (1) إلى الدستور.

وطالب المجلس الأعلى فى بيانه اليوم اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها فى المرسوم برقم 7 لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ القرار.