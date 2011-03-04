مؤتمر يجمع الـ 48 والضفة لبحث تطورات القضية

فلسطين اليوم: غزة

يعقد 30 مثقفاً من داخل أراضي 48 والضفة الغربية اليوم وغداً مؤتمراً في رام الله للبحث في مستقبل القضية الفلسطينية وحقوق وواجبات الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وقال نديم روحانا مدير مركز “مدى الكرمل” في حيفا، أحد المبادرين للمؤتمر إن المشروع السياسي الذي اعتمد حل الدولة قد أوصل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى باب موصد وإلى خطر الشرخ في الهوية.

ونوه خلال ندوة حول بدائل “حل الدولتين” في حيفا، أمس، بأن الهوية الفلسطينية نجحت في المحافظة على ذاتها لأن هذا المشروع لم يكن في أي وقت من الأوقات واقعياً ويتابع ثمة ضرورة لبدء التفكير في مشروع يضع الإنسان الفلسطيني في مركز أهم من الدولة، مشدداً على أهمية حق العودة وحق تقرير المصير في فلسطين .