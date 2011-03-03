ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تنكل بالمواطنين الفلسطينيين على مدخل العيسوية

  • 06:44 - 03 مارس 2011
مشاركة

قوات الاحتلال تنكل بالمواطنين الفلسطينيين على مدخل العيسوية

فلسطين اليوم _ القدس

تقوم دورية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بالتنكيل بالمواطنين على المدخل الشمالي الرئيسي لبلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن 'جنود الدورية يقومون منذ عدة أيام بتوقيف مركبات وسيارات وسكان البلدة لإجراء فحوصات دقيقة واستفزازية وبطيئة للسيارات ولبطاقات هوية السكان؛ الأمر الذي تسبب بتأخير الطلبة عن مدارسهم والعمال والموظفين عن الالتحاق بمراكز أعمالهم'.

ولفت عدد من السكان إلى أن جيش الاحتلال عمد منذ عدة أسابيع على وضع دورية عسكرية بشكل شبه دائم على المدخل للتحكم بدخول وخروج المواطنين.

متعلقات