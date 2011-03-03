قوات الاحتلال تنكل بالمواطنين الفلسطينيين على مدخل العيسوية

فلسطين اليوم _ القدس

تقوم دورية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بالتنكيل بالمواطنين على المدخل الشمالي الرئيسي لبلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن 'جنود الدورية يقومون منذ عدة أيام بتوقيف مركبات وسيارات وسكان البلدة لإجراء فحوصات دقيقة واستفزازية وبطيئة للسيارات ولبطاقات هوية السكان؛ الأمر الذي تسبب بتأخير الطلبة عن مدارسهم والعمال والموظفين عن الالتحاق بمراكز أعمالهم'.

ولفت عدد من السكان إلى أن جيش الاحتلال عمد منذ عدة أسابيع على وضع دورية عسكرية بشكل شبه دائم على المدخل للتحكم بدخول وخروج المواطنين.