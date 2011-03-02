الاحتلال يفرج اليوم عن أسيرين من غزة انتهت فترة محكومياتهم

فلسطين اليوم- غزة

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة, أنه من المتوقع أن تفرج اليوم إدارة مصلحة سجون الاحتلال, عن أسيرين من قطاع غزة, انهوا فترات محكومياتهم في السجون .

وأوضحت الدائرة الإعلامية بالوزارة بان الأسيرين هم الأسير "عبد الرحيم إسماعيل أبو مغصيب" من سكان وهو من سكان المنطقة الوسطى,ومعتقل منذ 23/12/2003, ، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 8 سنوات تنتهى هذا اليوم ، وكذلك الأسير ""محمد محمد موسى قرموط", من سكان شمال القطاع ومعتقل منذ 6/5/2007 ، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 4 سنوات تنتهي اليوم .

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع وصول الأسيرين إلى قطاع غزة بعد ساعات العصر، نظراً لإجراءات الاحتلال على معبر بيت حانون والذي يتعمد التضييق على الأسرى المحررين وذويهم الذين ينتظرون بشوق ولهفة وصول أبنائهم .

وتستعد الوزارة وعدد من أهالي الأسرى وأصدقاء الأسيرين ، لاستقبالهم على معبر بيت حانون لتهنئتهم بسلامة العودة بعد قضاء سنوات في سجون الاحتلال