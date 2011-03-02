وزارة الاتصالات بغزة تحتفل بافتتاح مكتب بريد عمر المختار بعد تطويره

فلسطين اليوم – غزة

احتفلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء بافتتاح مكتب بريد عمر المختار في مقرها الرئيس في غزة بعد إعادة تأهيله وتطويره بالتعاون مع وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان .

وحضر حفل الافتتاح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. م يوسف المنسي ووكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ ووكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان م. ياسر الشنطي وعدد كبير من موظفي وزارات المالية والاتصالات والأشغال .

وأكد المنسي في كلمة له خلال الاحتفال أن وزارته ومن منطلق حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع المحلي وضعت خطة لتطوير مكاتب بنوك البريد المنتشرة في القطاع كمرحلة انتقالية حيث تعاونت مع وزارة المالية في مجال حوسبة بنك البريد في كافة فروعه في القطاع .

وأضاف المنسي انه بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء إسماعيل هنية على رصد الأموال اللازمة تم الشروع بمرحلة تطوير هذه المكاتب وإعادة تأهيلها لتتمكن من خدمة اكبر شريحة ممكنة فكانت البداية في بريد عمر المختار وإعادة تطويره.

وأوضح المنسي ان الوزارة تواصل أعمال التطوير في مجالات أخرى ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذين القطاعين لمواكبة احث التطورات العالمية .

وثمن وزير الاتصالات جهود وزارة المالية التي قدمت الدعم للمشروع كما أشاد بدور وزارة الأشغال العامة التي أشرفت على تنفيذ المشروع عبر طواقمها .

من جانبه أكد وكيل وزارة المالية في كلمته أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تفتخر بأنها لم تسجل لديها خلال السنوات الست الماضية اية حالة من حالات الفساد المالي في أية وزارة أو مؤسسة حكومية .

وأضاف أن الوزارات الفلسطينية تعمل بالحد الأدنى من الأموال وبالحد الأقصى من الجهود مشددا على أن هذا الأداء المتميز لم يكن ليتحقق الا بفضل الله وبفضل وجود موظفين على مستوى عال من الكفاءة والأمانة .

وأشاد محفوظ بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحا أنها تتشابه كثيرا مع وزارة المالية وهي لا تخدم نفسها وإنما تخدم المجتمع وتعمل بصمت .

وقال :"الحاسوب الحكومي يخدم الوزارات والمجتمع بتقديم البيانات التي تخدم متخذي القرار والبريد يقدم خدمة كبيرة خاصة في ظل إحجام البنوك عن التعامل مع الحكومة الشرعية" .

وفي ختام الاحتفال قام كل من الوزير د.يوسف المنسي ووكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ ووكيل وزارة الاشفال العامة م. ياسر الشنطي وم. سهيل مدوخ مدير عام الحاسوب الحكومي وم. جلال إسماعيل مدير عام ديوان الوزير بقص الشريط إيذانا بافتتاح مكتب بريد عمر المختار واستئنافه لعمله من جديد بع توقف دام قرابة الشهر ونصف .