د. المدهون يؤيد الدعوة عبر الانترنت إلى الزحف التاريخي تجاه فلسطين

فلسطين اليوم-غزة

أعرب د. محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام عن تأييده المطلق للدعوة للزحف التاريخي تجاه فلسطين الذي تم توجيهه عبر شباب فلسطين على الانترنت.

جاءت تصريحات د. المدهون خلال ندوة سياسية عقدتها مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب في وقت سابق.

وأكد د. المدهون أنه قد سبق توجيه هذه الدعوة عبر مركز إبداع للدراسات الإستراتيجية للزحف الكبير في ذكرى ستة عقود للنكبة الفلسطينية، ولكن الأجواء الشعبية العربية اليوم أكثر قبولاً لهذه الدعوة في ظل ثورة الشعوب التي تحدثت عن نفسها في أكثر من قطر عربي.

ودعا د. محمد المدهون للاستجابة الجماهيرية سواء في الضفة الغربية وغزة أو لبنان وسوريا والأردن ومصر وخاصة كبار السن، وذلك في ظل وحدة فلسطينية واحدة، فلا يرتفع سوى العلم الفلسطيني بهتافات وطنية تنادي بحق العودة بعيداً عن الفصائلية في إطار مسيرة سلمية.

كما أكد د. المدهون على أهمية المعركة الإعلامية، ودعا إلى استمرار الإعلام الجديد التفاعلي عبر الفيس بوك وتويتر وغيرها كشكل من أشكال المقاومة الإلكترونية.