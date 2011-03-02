أجهزة الصرف الآلي في استراليا تصاب بالجنون

فلسطين اليوم _ وكالات

اصطفت طوابير يقف بكل منها نحو 50 شخصا أمام ماكينات الصراف الآلي في سيدني أمس الثلاثاء، حيث تردد أن ماكينات مصرف "كومنولث" تصرف مبالغ دون قيود.

ولكن المصرف قال إنه جرى تتبع العمليات التي جرت في ماكينات الصراف الآلي المصابة بالخلل وعددها 40 ماكينة، وحث هؤلاء الذين سحبوا أموالا على أنها رزق من السماء أن يعيدوها.

ونبهت الشرطة المستفيدين من هذا الخلل إلى ضرورة التوجه لفروع المصرف وإعادة النقود اليوم الأربعاء وإلا يواجهون المقاضاة.

وقال في بيان :"لا بد أن يدرك الأشخاص أنه حتى إذا صرفت لهم الماكينات النقود، إلا أنها ليست من حقهم وأنهم يرتكبون جريمة إذا احتفظوا بتلك الأموال".

وأوضح متحدث باسم المصرف أنه بسبب خلل فني، صرفت الماكينات نقودا للأشخاص الذين طلبوا مبالغ تتجاوز الحد الأدنى اليومي للصرف أو مبالغ تتجاوز أرصدتهم الفعلية.

وقال :"تعمد البعض سحب مبالغ تتجاوز أرصدتهم ، وسنسترد هذه النقود". وأوضح أن ماكينات الصراف الآلي لم تكن "تصرف النقود بالمصادفة أو بطريقة عشوائية".