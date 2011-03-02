المباحث العامة بحكومة غزة تلقي القبض على شبكة سارقي مولدات كهربائية

فلسطين اليوم _ غزة

قالت مباحث الشيخ رضوان أنه تم استقبال عدة شكاوي من المواطنين مفادها قيام مجهولين بسرقة المولدات الكهربائية من سعة كيلو حتى (12) كيلو.

وبعد البحث والتحري والاستدلال من عدة أطراف وردت معلومة تفيد بوجود ثلاثة أشخاص يحملون مولد كهربائي ويمشون في شارع العيون وهم في حالة اشتباه فتم الخروج بدورية برفقة دورية من الشرطة وعند الوصول إلى المكان وسؤال الأشخاص عن صاحب المولد ومصدره تم ارتباكهم وعلى أثر ذلك تم اعتقالهم.

وأفادت مباحث الشيخ رضوان أنه من خلال التحقيق معهم اعترفوا على سرقة خمسة مولدات كهربائية منهم سعة 5 كيلو وسعة 8 كيلو بالإضافة إلى اسطوانة غاز سعة (12) كيلو ودراجتين هوائيتين وتبين من خلال التحقيق أنهم يتعاطوا للمخدرات كما واعترفوا على سرقة ( 5 ) مولدات من مناطق أخرى من محافظة غزة.

وأكدت مباحث الشيخ رضوان أنه تم تدوين إفادات اللصوص وتحويلهم طرف مفتش تحقيق شرطة الشيخ رضوان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم