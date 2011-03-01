لأول مرة.. وزير خارجية السويد يقضي ليلة بمدينة نابلس

فلسطين اليوم-وكالات

أفادت صحيفة صهيونية اليوم الثلاثاء, أن وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت وصل يوم أمس لدولة الكيان في زيارة تستغرق أربعة أيام والتي تشمل في جدول أعماله بنديين غير عاديين احدهما النوم في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وكذلك القيام بجولة على الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة جيورزالم بوست "إن بليدت يعد من بين أكثر وزراء الخارجية انتقادا لسياسة دولة الاحتلال في دول الاتحاد الأوربي وهو لم يزر "تل أبيب" لنحو العامين وكان قد ألغى زيارة مقررة له لدولة الاحتلال في العام 2009.

وأشارت إلى أن الوزير السويدي قد رفض في ذلك العام إدانة مقال نشرته "صحيفة افتونبلادت" السويدية متهمة فيه دولة الاحتلال بقتل الفلسطينيين وسرقة أعضاءهم الداخلية بعد تشريح جثثهم وهو الأمر الذي اغضب الحكومة الصهيونية.

وأضافت الصحيفة, أنه من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية السويدي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يوم الخميس المقبل, موضحة "أن نتنياهو كان يفكر بعدم لقاء بليدت ما لم تدين حكومة بلاده ما نشرته الصحيفة السويدية والأمر الذي رفضته معتبرا أن ما نشر يأتي في إطار حرية الصحافة.

واعتبرت دولة الاحتلال قرار بيلدت بالمبيت في مدينة نابلس الفلسطينية يعد بادرة ايجابية نحو السلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي ربما يكون الأول من نوعه من شخصية رفيعة بهذا المستوى.