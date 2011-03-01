تربية شمال غزة تعقد لقاء حول معايير تقييم الأداء الحكومي

فلسطين اليوم-غزة

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، لقاءً موسعاً للاطلاع على مفهوم تقييم الأداء الحكومي، حسب نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وحضر اللقاء الذي عقد في قاعة الانتفاضة التابعة للمديرية د.نهى شتات مديرة التربية والتعليم، وأ.موسى شهاب النائب الفني، وأ.أحمد سالم نائب مدير عام الرقابة الداخلية بوزارة التربية والتعليم العالي، إلى جانب جميع رؤساء الأقسام بالمديرية.

وقد رحبت د.شتات بالحضور، مؤكدة على أهمية اللقاء للوقوف على الاستراتيجيات والخطط الإدارية والتقييمية الحديثة التي من شأنها النهوض بالواقع المؤسساتي والعمل على تعزيزها. مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي للنهوض بالواقع الإداري والمؤسساتي لمنتسبيها وصولا إلى أرقى المستويات في الأداء الوظيفي ما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للجمهور.

بدوره تحدث أ.سالم عن ضرورة اتباع معايير تقييم الأداء وفق النموذج الأوروبي للتميز، بدءاً من تقييم الفرد لذاته والنهوض بها وتأهيلها إداريا، وذلك لا يتأتى إلا عبر سلسلة متتالية من المفاهيم والمحددات العلمية والخطط والبرامج الإدارية السليمة.

كما تحدث أ.سالم عن معايير القيادة والسياسة والإستراتيجية والموارد البشرية، والشراكة والموارد، والعمليات، ونتائج المتعاملين، ونتائج الموارد البشرية، ودورها في تنظيم العملية الإدارية والنهوض بالواقع الإداري والمؤسساتي.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش والمداخلات حول معايير تقييم الأداء.