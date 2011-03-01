الأمم المتحدة تطالب بدعم الثورات العربية

فلسطين اليوم _ وكالات

حثت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس المجتمع الدولي علي دعم الثورات الشعبية والإصلاحات في العالم العربي بوسائل ملموسة وسريعة‏ , وذلك قبل أن تعيد الأنظمة السلطوية القائمة منذ عقود طويلة تثبيت أقدامها‏.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الثورات العربية تمثل بداية عهد جديد في علاقات فرنسا مع هذه الدول‏,‏ داعيا إلي توحيد الإرادات لإنجاح هذه الثورات لأنها يمكن أن تغوص في العنف وتنتهي بديكتاتوريات أسوأ‏.‏

وقالت بيلاي‏,‏ خلال كلمة في افتتاح الدورة الـ‏16‏ لمجلس حقوق الانسان في جنيف والتي تستمر لمدة شهر‏,‏ إن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية كبيرة بشأن تقديم الدعم بالأقوال والأفعال الصارمة والعاجلة لمساندة هذه الإصلاحات الأساسية التي لا مفر منها‏.‏

وحثت بيلاي دول العالم علي الإسراع بمساعدة المتظاهرين في مصر وتونس وليبيا وغيرها من الدول لدعم هذه التغييرات الجديدة‏,‏ قبل ظهور خطر علي حقوق الإنسان والديمقراطية من الأنظمة القديمة أو تهديدات جديدة‏.‏

وأشارت إلي أن التغييرات التي حدثت بواسطة الثورات الشعبية في العالم العربي يجب السماح لها بتثبيت جذورها‏,‏ لتجنب الرجوع إلي الديكتاتورية‏.‏

وقالت إننا نحيي اليوم ذكري شهداء في ثورة الشعوب بالشرق الأوسط‏,‏ إن الدورة الحالية تفتتح في توقيت تاريخي حيث الثورات والحركات الواسعة تجتاح الشرق الأوسط حيث تطالب بحقوق الإنسان والديمقراطية‏,‏ وحين صاحت الشعوب الخبز‏,‏ والحرية والكرامة الإنسانية ظهر أن الشرق الأوسط يستنكر الآثار القمعية لانتهاكات حقوق الإنسان والتي تؤثر سلبا علي حياتهم وكرامتهم.‏

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلي اليقظة بشأن الوضع في ليبيا‏,‏ وسط مخاوف من القمع العنيف للمتظاهرين هناك‏.‏

وأوضحت أن استخدام القوة المفرطة من قبل العديد من الحكومات في مواجهة الثورات غير مقبول‏,‏ وأنه ليس من المقبول أيضا مواجهة المظاهرات السلمية بالقمع وأن الاعتداءات المستمرة والنمطية ضد المدنيين قد ترقي إلي جرائم في ظل القانون الدولي‏,‏ وأنه لابد من التحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم المسئولين عنها للعدالة‏.‏

وألقي عدد من الوزراء والمشاركين في الجلسة كلمات أجمعوا فيها علي إدانة استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين خاصة عمليات قمع المظاهرات في ليبيا‏.‏