عباس يكشف لكتلة فتح شكل الحكومة الجديدة

فلسطين اليوم-رام الله

أكد رئيس السلطة في رام الله محمود عباس مساء أمس الاثنين على إمكانية تشكيل حكومة مهنية في المرحلة الانتقالية تتولى الإشراف على إنهاء الانقسام.

وقال رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد في بيان صحفي إن عباس أكد خلال اجتماعه مع أعضاء الكتلة في رام الله بالضفة الغربية أن الحكومة الجديدة التي سيشكلها سلام فياض سيكون من مهامها إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقيام بإعادة إعمار القطاع لإنهاء معاناة سكانه.

وأشار الأحمد إلى أن عباس استمع إلى رأي كتلة فتح حول التشكيل الوزاري القادم، والأسس التي يجب أن يستند إليها، والعلاقة بين الحكومة والمجلس التشريعي بعد تشكيلها، بغض النظر عن تعطل المجلس نتيجة الانقسام الفلسطيني.

وكان فياض وهو شخصية اقتصادية مستقلة قدم قبل أسبوعين استقالته إلى الرئيس عباس الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. واقترح فياض تشكيل حكومة وحدة مع حركة حماس مع إبقاء عمل أجهزتها الأمنية في قطاع غزة.

وأضاف الأحمد بأن عباس شدد على ضرورة التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة باعتبار مضمونها وثيقة فلسطينية بغض النظر عن التغيرات التي شهدتها المنطقة، في إشارة إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.