الحريري يفضّل "المحكمة" على الحكومة الجديدة

فلسطين اليوم-وكالات

كشفت مصادر سياسية لبنانية لـ”الخليج”، أن دمشق نصحت بالتريث في تشكيل الحكومة، لاسيما بعدما أعلنت قوى 14 آذار رفضها المشاركة في أي حكومة يشكلها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، حتى لا يشكل التأليف نوعاً من التحدي لهذه القوى في هذا الوقت .

وأوضحت المصادر أن الرئيس ميشال سليمان أجرى محادثات سريعة مع الرئيس السوري بشار الأسد على هامش مشاركتهما في احتفال الكويت بعيدها الوطني، وأسفرت المحادثات عن تفاهم على معالجة الوضع الحكومي في لبنان بتمهل وتروٍ وحكمة .

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في حديث صحافي نشر، أمس، أن فريقه السياسي لن يشارك في “حكومة شطب المحكمة” الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري . ونقلت “فرانس برس” عن الحريري الابن قوله في مقابلة مع صحيفة “المستقبل” التي تملكها عائلته “يريدون منا الذهاب إلى حكومة تشطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري وتطلب من فئة كبيرة من اللبنانيين الالتحاق بمحور خارجي سبق أن وصفناه بأنه لا علاقة له بلبنان ولا بالعروبة” .

وأوضح أن نواب “14 آذار” أعلنوا عدم مشاركتهم في الحكومة الجديدة انطلاقاً من “مسألة مبدئية تتعلق بسؤالين وضعناهما منذ اليوم الأول أمام الرئيس المكلف” . وأشار إلى أن الأجوبة “مازالت تصل إلى اللبنانيين بشكل ضبابي” .