التحقيق في الأجور الفلكية للمذيعين المصريين

فلسطين اليوم-وكالات

بدأت نيابة الأموال العامة العليا المصرية في فحص أجور المذيعين وكبار الفنانين ببرامج التليفزيون المبالغ فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‏.

وكشفت التحقيقات المبدئية عن حصول المذيع محمود سعد على ‏11‏ مليون جنيه‏,‏ وغادة عادل علي مليوني جنيه سنويا‏,‏ وخيري رمضان علي‏150‏ ألفا راتبا شهريا‏,‏ وإيناس الدغيدي علي‏40‏ ألفا في الحلقة الواحدة‏,‏ وسيتم دراسة رواتب يسرا‏,‏ ولميس الحديدي‏,‏ وفاروق جعفر‏,‏ وهبة الأباصيري منذ بداية تعاقداتهم‏,‏ بالإضافة إلي فحص أعمال عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار من خلال تعاقداته مع الوكالات الإخبارية‏.‏

وصرح مصدر مصري مسئول بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد الأموال التي أخذت بالزيادة‏,‏ ومحاكمة المتسبب في ذلك‏,‏ تمهيدا لوضع ضوابط محددة لأجور مقدمي البرامج‏.‏

من ناحية أخري‏,‏ وضع اللواء طارق المهدي المشرف علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون النقاط فوق الحروف بقرار اتخذه بفسخ عقد المذيع محمود سعد واستبعاده من العمل في برنامج مصر النهاردة ووضع المذيعين العاملين من خارج التليفزيون ومنهم لميس الحديدي وخيري رمضان أمام خيار القبول بأجور العاملين في التليفزيون‏,‏ أو فسخ التعاقد‏.‏