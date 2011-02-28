أمريكا: المنفى أحد الخيارات أمام القذافى

فلسطين اليوم- وكالات

قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم: إن الخروج للمنفى يمثل أحد الخيارات المتاحة أمام معمر القذافي وفقا للمطالب الدولية الخاصة بمغادرته للسلطة. وأشاركارنى إلى أن هذا مجرد خيار وتصور لم يتم بحثه، وبالتالى فلا يمكن الرد على التساؤل الخاص بما إذا كانت الولايات المتحدة ستسهل خروج القذافي إلى المنفى أم لا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجرون محادثات بشأن إنشاء منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لليبيا بما فى ذلك إعادة انتشار القوات الأمريكية حول ليبيا بهدف ضرورة الحفاظ على مرونة التحرك.

وكانت واشنطن أعلنت إعادة توزيع القوات الأمريكية حول ليبيا لتوفير مرونة وخيارات مختلفة، وفي الوقت ذاته طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الزعيم الليبي معمر القذافي بالرحيل الآن دون إبطاء منددة بأعمال العنف التي ارتكبها النظام الليبي تجاه المتظاهرين.

وأشارت كلينتون فى كلمة لها اليوم أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان أن الولايات المتحدة الامريكية ركزت فى الاونة الاخيرة علي إتاحة حرية التعبير للشعوب الشرق أوسطية سواء في الميادين العامة أو وسائل الاتصال لكنها فى الوقت ذاته أعربت عن خيبة أملها لاستلامها صورا تؤكد وجود أعمال عنف فى بلدان مصر وتونس وليبيا مؤخرا جراء عملية الانتقال علي مستوي السلطة والرئاسة .

وطالبت كلينتون حكومات أوروبا بالالتفات الي دعم شعوب مصر وتونس والاردن واليمن وليبيا في ثوراتهم والعمل علي تقديم فرص اقتصادية حقيقية من خلال التعامل المباشر مع حكوماتهم الجديدة لضمان حياة كريمة للشعوب.

واعلنت كلينتون عن أملها فى وجود أصوات لمعارضة حقيقية في مصر وأن يعمل الجيش علي تقديم اصلاحات حقيقية من تعديلات دستورية وإزالة لقانون الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.