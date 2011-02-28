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إطلاق صفارات الإنذار الصهيونية بجوار قطاع غزة

  • 08:41 - 28 فبراير 2011
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إطلاق صفارات الإنذار الصهيونية بجوار قطاع غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تُطلق في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم صفارات الإنذار في ما تسمى قاعدة "رِعيم" العسكرية الصهيونية المجاورة لقطاع غزة لاختبارات جاهزيتها.

 

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