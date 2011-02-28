إطلاق صفارات الإنذار الصهيونية بجوار قطاع غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تُطلق في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم صفارات الإنذار في ما تسمى قاعدة "رِعيم" العسكرية الصهيونية المجاورة لقطاع غزة لاختبارات جاهزيتها.