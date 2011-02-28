الاحتلال يسمح بضخ غاز الطهي ودخول20 مركبة حديثة

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين, فتح المعابر التجارية المؤدية الى قطاع غزة بشكل جزئي.

واوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع الى القطاع أن الاحتلال سيفتح معبر كرم أبو سالم لادخال قرابة 140 شاحنة محملة بالمساعدات للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات من ضمنهم 20 مركبة حديثة.

كما سيتم تصدير 2 شاحنة محملة بالزهور لدول أوروبا وضخ كميات محدودة من غاز الطهي، مشيرا الى ان معبر المنطار سيعمل لادخال 135 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف.

وكان الاحتلال أمس قد سمح بادخال 139 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم مقسمين على النحو التالي: 97 شاحنة تجارة و20 شاحنة زراعة و21 شاحنة مساعدات و1 شاحنة للمواصلات، كما تم ضخ 183340 كيلو غاز طهي في حين لم يتم تصدير سلع زراعية وذلك لأسباب أمنية كما ادعى الجانب "الإسرائيلي".

كما سمحت سلطات الاحتلال بادخال149 شاحنة عبر معبر المنطار محملة بالحصمة الخاصة بالمشاريع الممولة دولياً.