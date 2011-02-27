بالفيديو:خطاب الرئيس القذافي تحول إلى رنة للجوالات

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن ملحنا إسرائيلياً هو من أنتج كليب «زنقة زنقة» أو ما يعرف Zeng Zenga song .

وقالت الإذاعة إن الكليب الساخر من خطاب معمر القذافي، والذي أنتجه الإسرائيلي نوي ألوش، حظي بأكثر من مليون مشاهدة عبر مواقع الإنترنيت. وقال ألوش للإذاعة إنه تلقى تعليقات عديدة من العالم العربي منها الإيجابية ومنها السلبية .

وقال ألوش إنه يجري مفاوضات مع عدة جهات تجارية لتسويق الكليب وأن شركة تعمل على تسويق رنات الهواتف الخليوية توجهت اليه بهذا الشأن وأن خلال الأيام القريبة سيتحول الكليب الشهير إلى رنة للهواتف .