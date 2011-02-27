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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاغتيال لمن يدلي بتصريحات عن أحداث ليبيا

  • 06:27 - 27 فبراير 2011
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الاغتيال لمن يدلي بتصريحات عن أحداث ليبيا

فلسطين اليوم-وكالات

‏ قال بعض الليبيين إنهم يجازفون بالاعتقال أو حتي الموت‏,‏ إذا تحدثوا إلي وسائل الاعلام الاجنبية‏,‏ لأن السلطات تريد منع وصول معلومات عن حملتها العنيفة إلي العالم الخارجي‏.

 

 ‏‏وقوبلت موجة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد‏,‏ ضد حكم الزعيم الليبي معمر القذافي المستمر منذ‏42‏ عاما‏.  برد عنيف من قوات الامن‏,‏ التي قالت بعض الحكومات الاوروبية‏,‏ إنها قتلت آلاف الاشخاص‏.‏

كما تستهدف الحملة‏,‏ أي شخص يحاول ارسال معلومات خارج البلاد‏,‏ تحيد عن الرواية الحكومية للاحداث‏.‏

 

ومنذ بدأت الأزمة في ليبيا‏,‏ والصحفيون الاجانب ممنوعون من دخول البلاد‏,‏ ولم يسمح للمراسلين المحليين بالوصول إلي الاماكن الحساسة‏.‏

 

 

      

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