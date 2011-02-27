الاغتيال لمن يدلي بتصريحات عن أحداث ليبيا
فلسطين اليوم-وكالات
قال بعض الليبيين إنهم يجازفون بالاعتقال أو حتي الموت, إذا تحدثوا إلي وسائل الاعلام الاجنبية, لأن السلطات تريد منع وصول معلومات عن حملتها العنيفة إلي العالم الخارجي.
وقوبلت موجة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد, ضد حكم الزعيم الليبي معمر القذافي المستمر منذ42 عاما. برد عنيف من قوات الامن, التي قالت بعض الحكومات الاوروبية, إنها قتلت آلاف الاشخاص.
كما تستهدف الحملة, أي شخص يحاول ارسال معلومات خارج البلاد, تحيد عن الرواية الحكومية للاحداث.
ومنذ بدأت الأزمة في ليبيا, والصحفيون الاجانب ممنوعون من دخول البلاد, ولم يسمح للمراسلين المحليين بالوصول إلي الاماكن الحساسة.