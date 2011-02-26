العدو يزعم: قصفنا سيارة تحمل أموالا نقدية لحماس في رفح الخميس الماضي

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

زعمت مصادر صهيونية وصفت بالمطلعة اليوم السبت، أن السيارة التي قصفها الطيران الحربي الصهيوني يوم الخميس الماضي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التابعة لحركة حماس كانت تحمل حقيبة مليئة بالأموال النقدية.

وادعت المصادر ذاتها، لإذاعة جيش الاحتلال، إن السيارة التي قصفها الطيران الحربي الصهيوني عقب سقوط صاروخ جراد على بئر السبع هو سيارة تابعة لنشطاء لحماس كانت تحمل حقيبة نقدية كبيرة جاءت من سيناء إلى قطاع غزة من خلال أنفاق التهريب، ووضعت في الجزء الخلفي من السيارة التي تعرضت للهجوم.

وأضافت الإذاعة، فإن رزم الأوراق المالية بقيت مشتعلة لوقت طويل، وأن حماس منعت الصحافيين من الاقتراب للمنطقة القريبة من الحادث ، وتوثيق حادث اشتعال النار في رزم المال حسب زعم تلك المصادر .

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أكد عقب الغارة، أنه تم الهجوم على مجموعة ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" في جنوب قطاع غزة، حيث شارك في العملية كلا من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك