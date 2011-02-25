الجهاد الإسلامي تبارك لقناة فلسطين اليوم الفضائية انطلاقة بثها الرسمي

فلسطين اليوم- غزة

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لقناة فلسطين اليوم الفضائية انطلاقة بثها الرسمي والمتواصل متمنية لها الارتقاء بمستوى الإعلام الوطني والعربي والإسلامي.

وهنأت الحركة في بيان تهنئة ومباركة تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إدارة القناة والعاملين فيها ومكاتبها في فلسطين المحتلة وخارجها، معربةً عن أملها أن تشكل القناة إضافة نوعية للإعلام المقاوم المنحاز لخيارات شعوب أمتنا وثوابتها وللحق الفلسطيني في مواجهة الباطل والزيف الصهيوني المبني على الأساطير والخرافة.

وتأملت الحركة، في قناة فلسطين اليوم أن تكون صوت الوحدة وضميرها، وأن تكون صرخة الأسرى الأبطال الذين غيبتهم قضبان الزنازين وقيود السجان.

وقالت الحركة:"أملنا في فلسطين اليوم أن تكون إلى جانب أخواتها من الفضائيات الملتزمة بهموم الأمة وقضاياها، وأن تقدم رسالة مهنية إبداعية صادقة تسهم في إحداث النهضة المرجوة وتوجيه الطاقات في سبيل عزة الأمة واستعادة دورها الريادي والحضاري وتحرير أرضها ومقدساتها".

وتوجهت الحركة، في هذه المناسبة السعيدة بالتحية إلى كل الفضائيات العربية والإسلامية الملتزمة المدافعة عن خيارات الشعوب والمنحازة إلى قيم الحق والعدل والحرية في وجه الاستبداد وفي وجه التعتيم التي حاولت وسائل الإعلام المأجورة فرضه على عقول وأبصار شباب وأبناء أمتنا.