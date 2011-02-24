"التحرير" يدعو أهل ليبيا إلى الثبات في ثورتهم ضد القذافي ويحث الجيش على خلعه

فلسطين اليوم- غزة

هاجم حزب التحرير اليوم الخميس، القذافي ووصفه بعدو الله ورسوله والأمة الإسلامية وذلك لما يقوم به من قتل للمئات وقصف للمسلمين في ليبيا بالطائرات والأسلحة الفتاكة، ووصف ابنه سيف الإسلام الذي توعد بذبح أهل ليبيا بسيف الشيطان.

وقال الحزب في بيان صحفي أصدره مكتبه الإعلامي، أنه لا يستغرب ما يقوم به القذافي الآن، وذلك لأن القذافي أنكر السنة النبوية من قبل وحاول تحريف القرآن، وتاريخه حافل بالمجازر الشنيعة والمذابح الرهيبة.

وذكَر الحزب، بما قام به القذافي حين أعدم ثلاثة عشر شاباً من شباب حزب التحرير في المدارس والجامعات، أمام الأساتذة والتلاميذ، وأمام أهليهم وأولادهم.

ودعا الحزب أهل ليبيا إلى الثبات والتحلي بالقوة حتى يخلعوا القذافي من جذوره، وحتى "يُقذف هو وابنه وبطانته في مزبلة التاريخ مع غيرهم من الخونة، لترجم الأمةُ قبورَهم كما رجم العرب قبرَ أبي رغال."

كما حث الحزب من أسماهم بالمخلصين في الجيش الليبي إلى خلع نظام القذافي ونُصرة أهل ليبيا والعمل لإعلانها خلافة على منهاج النبوة.