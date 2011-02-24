رقم قياسي عالمي جديد : هندي عمره 67 عاما متزوج من 39 امرأة وأب ل 94 ولداً

فلسطين اليوم _ وكالات

بعدما افتخرت الهند بأنها بلد أكبر أب في العالم، بات لديها رقم قياسي جديد بعدما تبين ان رجلاً في الـ67 من العمر لديه العائلة الأكبر في العالم لأنه متزوج بـ39 امرأة ولديه 94 ولداً. وذكر موقع 'ميد إنديا' الهندي ان زيونا شانا، الذي يقيم في بلدة باكوانغ الهندية، متزوج بـ39 امرأة ولديه 94 ولدا،و 14 زوجة ابن و33 حفيدا.

وأشارت إلى أن الرجل يقيم مع عائلته الكبيرة في قصر مؤلف من 100 غرفة على إحدى تلال البلدة.

وزعم شانا انه مبارك لأنه تزوج 39 امرأة، مشيراً إلى انه ما زال يبحث عن زوجات أخريات حتى انه راغب في السفر إلى الولايات المتحدة للزواج من جديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن غرف الزوجات الجديدة قريبة إلى غرفة الزوجة الرئيسية، فيما الزوجات القديمات حصلن على غرف في زوايا القصر.