د.شتات تفتتح "معرض التراث الفلسطيني" بمدرسة "عمواس"

فلسطين اليوم-غزة

افتتحت مديرة التربية والتعليم في شمال غزة د.نهى شتات اليوم، معرض التراث الفلسطيني، والذي أقيم على أرض مدرسة "عمواس الأساسية "أ" للبنات، وذلك بالتعاون طالبات التدريب العملي في الجامعة الإسلامية وجمعية تنمية الأسرة والمجتمع.

وحضر الافتتاح إلى جانب د.شتات مديرة المدرسة رجاء رضوان، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ.عبد العزيز فارس، ومن قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي أ.توفيق السيد سليم، وعدد من المشرفين والمشرفات وشخصيات من المجتمع المحلي.

وأشادت د.شتات بالمعرض، معربة عن "إعجابها بالمشغولات اليدوية التي تنم عن التراث الفلسطيني العريق والذي تتوارثه الأجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل للتأكيد على هويتها وثقافتها وحضارتها المتجذرة في هذه الأرض رغم محاولات التذويب والطمس التي يتعرض لها الفلسطينيون وتاريخهم".

ودعت مديرة التربية والتعليم إلى ضرورة المحافظة على إقامة المزيد من المعارض والفعاليات ذات الصلة بالتاريخ والحضارة والثقافة والهوية الفلسطينية.

هذا وقد سبق افتتاح المعرض احتفال إنشادي ومسرحي رائع قدمته مجموعة من طالبات المدرسة نال إعجاب الحضور، وأدخل الفرحة والبسمة على وجوه وقلوب الطالبات.