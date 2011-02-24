لجنة غولدستون توافق علي الاستماع لاقوال والدي شاليط في جنيف

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

ذكرت صحيفة معاريف العبرية اليوم، أن لجنة المتابعة لتطبيق نتائج تقرير غولدسون حول الحرب الإسرائيلية علي غزة، لبت طلبا تقدمت به أسرة الجندي شاليط ،ولأول مرة منذ إقامة اللجنة سوف يستمع أعضاء اللجنة من جنيف لأقوال والدي الجندي الاسير ( نوعم وافيفا شاليط)، حيث سيدلي والد الجندي بأقواله عبر محادثة ( كونفرنس) بين تل ابيب وجنيف.

وحسب معاريف، فسوف تتم المحادثة بين الطرفين، لأن والد الجندي وأفراد أسرته لا يستطيعون ترك خيمة الاعتصام أمام مقر نتنياهو في القدس المحتلة. وسيقول والد الجندي لأعضاء اللجنة في جنيف أن حركة حماس لا تطبق توصيات تقرير غولدستون والتي بموجبها يجب الافراج عن ابنهما جلعاد شاليط على اساس إنساني، كما يجب النظر لابنهما على انه أسير حرب يجب السماح بزيارته وفقا لميثاق جنيف الثالث حيث يجب السماح للصليب الاحمر بزيارة شاليط في أسره.