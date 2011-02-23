المقاومة تقصف منزلاً في بئر السبع بصاروخ من نوع جراد لأول مرة

فلسطين اليوم- غزة

قصفت المقاومة الفلسطينية الليلة، المستوطنات الصهيونية بصاروخ سقط في بئر السبع من نوع جراد لأول مرة.

وحسب الإذاعة الصهيونية، فقد انفجر في مدينة بئر السبع الليلة صاروخ جراد أطلقته المقاومة الفلسطينية، حيث أصاب منزلاً في المدينة ممّا أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه دون إصابة أحد بأذى.

وقد سُمع قبل انفجار الصاروخ دوي صفارات الإنذار حيث تمكن السكان من دخول المناطق المحمية في شققهم السكنية.