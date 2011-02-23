مواقفها مثيرة للجدل.. أسرار "عائشة" ابنة القذافي

فلسطين اليوم- وكالات

عائشة معمر القذافي هي الأقرب إلى والدها والأقوى في مملكة نسائية من حارسات الشخصيات وممرضات يحطن به.

هذه المرأة الثلاثينية ذات الشعر الأصفر المركب والقوام الذي جعلها تشبه عارضة الأزياء "كلوديا شيفر"، شدت الانتباه منذ ظهورها العام المتكرر في ليبيا وفي الدوائر الإعلامية الدولية، لدرجة أن بعض التقارير رشحتها ذات يوم لأن ترث والدها في حكم ليبيا.

عائشة القذافي تشعر عائشة بسبب تقريب والدها لها كأنها وحدها الشعب الذي يحكمه وكأنها الوحيدة المسموح لها في ليبيا بأن تكون حاكمة عليه، وتقول عن ذلك: "أبي يعطيني الكثير من الوقت، أحياناً أشعر معه بدور الحاكم والمحكوم، وفي أحيان أخرى أشعر بأنه صديقي العطوف. وفي كل الأحوال هو دوائي ضد أوجاعي وحصني ضد أحزاني".

ودّعت عائشة القذافي عقدها العشرين بزفافها على الضابط الليبي أحمد القذافي القحصي، وهو ضابط شاب في فرقة خاصة بالجيش، وينتمي إلى فرع القحوص وهو نفس فرع عائلة معمر القذافي في قبيلة القذاذفة، والذي ينتمي إليه أيضاً أحمد قذاف الدم وشقيقه سيد.

عائشة القذافي في اجتماع خيري ولدت عائشة القذافي عام 1976 وتخصصت في القانون أثناء تلقيها دراستها الجامعية، وكانت بصدد الحصول على دكتوراه في القانون الدولي عام 2003 من جامعة السوربون بفرنسا حين قررت قطع رسالتها لأنها وجدت "أنه من العبث إضاعة الوقت في دراسة شيء لا وجود له".

ويشبه الكثيرون البنت بأبيها، نظراً للمواقف المثيرة للجدل التي اتخذتها عائشة، منها اعتلاؤها منبر الخطباء في "هايد بارك" ببريطانيا ومهاجمة السياسات الأمريكية والبريطانية في أوج الأزمة الليبية الأمريكية جراء قضية لوكيربي التي انتهت بدفع ليبيا تعويضات للضحايا مقابل رفع الحصار الأمريكي عنها، كما أثارت عائشة جدلاً حين انضمت الى فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين مشبهة إياه بعمر المختار.

وتقول عائشة إنها "رضعت الطبع الثوري مع الحليب، تربيت عليه منذ نعومة أظفاري".

كما تلقت تدريباً على استعمال المسدس والكلاشينكوف والغدارة والرمانة، وهو الأمر الذي يعكسه موافقها الجرئية وشخصيتها القوية.

وفي الشق الآخر من شخصيتها تعترف بأنها تحاول أن تكون "ربة بيت ناجحة، وفشلت في البداية محاولاتي، وأخيراً أصبت بعض النجاح، بفضل والدتي، وتعلمت إعداد أكلات معينة وتنظيم البيت". وهي تحب الشعر ونظمه كما تحب الأغاني والشعر الخليجي.