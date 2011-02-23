منفذ رفح مفتوح بالاتجاهين هذا اليوم أمام أهالي غزة

فلسطين اليوم-وكالات

فتحت السلطات المصرية اليوم الأربعاء، معبر 'رفح البري' على كلا الاتجاهين لتنقل أهالي غزة، من وإلى القطاع، في سياق التخفيف من الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني.

ووفق المعايير التي أبلغ بها الجانب المصري سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، يسمح لعودة العالقين إلى القطاع، كما أنه يسمح بخروج الغزيين على أن يكونوا من حملة الإقامات أو تأشيرات الدخول، أو من المرضى الحاصلين على تحويلات علاج، أو من الحالات الإنسانية، أو الطلبة حاملي 'شهادات قيد' للعام الدراسي 2010-2011.

وأعلن الجانب المصري أنه يعفي غير القادرين من الفلسطينيين من دفع رسوم العبور المقررة على منفذ رفح.

وكانت السلطات المصرية قد أعادت فتح المنفذ يوم السبت الماضي في مسلك الخروج من مصر، ليعاد فتحه بالاتجاه الآخر 'الخروج من غزة' يوم أمس، حيث عبر المعبر أمس 342 مواطناً.