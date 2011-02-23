مجلس نقابة الصحفيين المصريين يقبل استقالة مكرم

فلسطين اليوم- وكالات

وافق مجلس نقابة الصحفيين أمس على قبول استقالة مكرم محمد أحمد من منصب النقيب، وسيستمر المجلس في دورته الحالية حتي نهايتها في ديسمبر القادم.

ويعقد المجلس اجتماعاً طارئاً السبت المقبل لحسم من سيتولى منصب النقيب مؤقتا، وينص قانون النقابة علي انه في حالة خلو منصب النقيب بعد أكثر من عام في مدته، يتولي أقدم الوكيلين منصب النقيب بالإنابة استكمالا للمدة. يذكر ان صلاح عبد المقصود هو أقدم وكيلي النقابة في القيد بالجداول والعضوية بالمجلس.

كما سيعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في 28 فبراير الجاري لاستكمال الجمعية العمومية التي عقدت لمناقشة القانون رقم 100 للنقابات المهنية والتطورات التي طرأت.

وقد كان مكرم محمد أحمد، أعلن تنحيه عن منصبه، بسبب سوء حالته الصحية بالقدر الذي لا يمكنه من الاستمرار، في مهام عمله كنقيب للصحفيين ، جاء ذلك في خطابا أرسله أمس الثلاثاء إلى عبد المحسن سلامة وكيل أول النقابة.