مصر ترفض منح "الإسرائيليين" تأشيرات دخول لأراضيها

فلسطين اليوم-وكالات

أكدت مصادر صهيونية أمس الاثنين أن السلطات المصرية ترفض منح "الإسرائيليين" تأشيرات دخول لمصر، وذلك منذ خلع النظام المصري السابق.

واكدت وسائل إعلام "إسرائيلية" رفض الحكومة المصرية إصدار تأشيرات دخول "للإسرائيليين" منذ بداية أحداث 25 كانون الثاني يناير وإسقاط نظام الحكم فيها، وذلك لأسباب أمنية.

وأشارت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' ، إلى أن موظفي وزارة الخارجية المصرية يقولون إن "الإسرائيليين" يمكن أن يتعرضوا أكثر من الأجانب الآخرين للضرر الأمني، وعليه فمن الأفضل أن يبقوا في وطنهم.

من جهة اخرى وصف نائب رئيس الوزراء الصهيوني موشيه يعلون ، التطورات الأخيرة في المنطقة بـ'زلزال تاريخي'، مشدداً على أنه يجب على "إسرائيل" أن تنظر لهذه الأحداث من خلال ما قد تنطوي عليه من تهديد إلى جانب ما تحمله في طياتها من فرص جديدة.

وقال يعلون، وفقاً للإذاعة ، إن هذه الثورات تشكل تعبيراً للتطلعات الطبيعية إلى الحرية والعدل، وإذا كانت ستؤدي لإقامة أنظمة ديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان فسيكون ذلك بمثابة تطور ايجابي.