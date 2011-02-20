مبارك: ما زلت رئيساً للبلاد و لم أوقع على البيان الذي أذاعه سليمان!

فلسطين اليوم – وكالات

ذكر موقع "ديبكا فايل" الصهيوني و المتخصص في الشؤون الاستخبارية أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ما زال يرى نفسه رئيسًا لمصر ...

وقال الموقع على لسان مبارك أن الجيش قام بانقلاب ضده ... مؤكدًا أنه لم يوقع أو يوافق على البيان الذي أذاعه نائب الرئيس عمر سليمان.

وأضاف الموقع أن مبارك كان يتحدث هاتفيًّا مع العاهل السعودي الملك عبد الله يوم الجمعة 11 فبراير، بعدما ظهر نائبه عمر سليمان على شاشة التليفزيون يعلن تخليه عن السلطة وتسليمها للجيش، واصفًا ما يحدث بالانقلاب العسكري المدعوم بضغط الولايات المتحدة، قائلاً:

"لم يكن لدي فكرة أن عمر سليمان سيقرأ هذا البيان، فأنا لم أكن لأسمح بالتوقيع أو الموافقة على ما أُعلن"