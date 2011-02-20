تجمع الشخصيات المستقلة يشرع في خطوات لإحياء الحوار الفلسطيني وإنهاء الانقسام

فلسطين اليوم - غزة

أكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات انه بدأ بالتشاور لاتخاذ خطوات متقدمة لإعادة إحياء الحوار الفلسطيني الداخلي وصولاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بات يثقل كاهل المواطنين بأعباء وتبعات تؤرقهم وتزيد من الالامهم ومعاناتهم.

وحذر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة من استمرار أصحاب المصالح بإدامة الانقسام بين حركتي فتح وحماس في مسعاهم لإفشال أي خطوات للتقدم وتحقيق المصالحة، موضحاً أن التاريخ وحركة الزمن والمجتمع لن ترحم ولن تبقي من يسعى لإدامة الانقسام.

وقال التجمع إن المصالحة وإنهاء الانقسام يجب أن تكون على رأس أولويات الفصائل الاسلامية والوطنية التي تهتم بمصالح وهموم المواطنين، داعياً المثقفين والعلماء وأساتذة الجامعات والشباب وغيرهم لأخذ دورهم في السعي الجاد لإنهاء الانقسام.

وأوضح التجمع أن المصالحة الفلسطينية وتوحيد شطري الوطن مسؤولية الجميع بلا استثناء، ويجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات وان يتم العمل على انجازها بأسرع وقت دون الحاجة لانتظار العوامل الخارجية خاصة وان إنهاء الانقسام هو هم وشأن فلسطيني داخلي بالأساس.

وأشار تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة إلى انه يتابع ويدعم باهتمام التحركات الشبابية على موقع الفيسبوك المطالبة بإنهاء الانقسام.

ودعا حركتا فتح وحماس للإنصات لصوت الشعب والجماهير والاستجابة لرغباته وأحلامه بإنهاء الانقسام، وقال لقد تم انجاز والاتفاق على الغالبية العظمى في موضوعات الانقسام بين حركتي فتح وحماس ومن هنا يجب الانطلاق إما للاتفاق على الجزء البسيط المتبقي أو الشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً حول النقطة المختلف عليها.