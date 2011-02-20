العثور على ملايين الدولارات واليورو والألماس في قصر لبن علي بتونس

فلسطين اليوم-وكالات

بث التلفزيون الحكومي في تونس السبت شريطا مصورا أظهر العثور على ملايين من الدولارات واليورو والالماس الثمينة في مخابئ سرية بأحد قصور الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتونس.

وأطيح ببن علي في يناير كانون الثاني بعد مظاهرات أرسلت موجات صدمة في أنحاء العالم العربي. واظهر تسجيل التلفزيون العثور على ملايين الدولارات واليورو والذهب والالماس خلف ستائر وخلف صور كبيرة وخلف مكتبات في القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد المحاذية لقرطاج

وقال التقرير انه سيتم إعادة توزيع الثروات على التونسيين، الذين يشكون من الفساد المستشري خلال حكم بن علي للدولة الواقعة في شمال افريقيا.

ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التونسي تقريبا عشرة دولارات في اليوم الواحد. وقال الاتحاد الاوروبي اضافة الى فرنسا وسويسرا وكندا انها جمدت ارصدة الرئيس المخلوع وعائلته. وقالت الحكومة المؤقتة ان الاموال التي ستستعيدها ستخصص لتنمية المناطق الداخلية.