الفرا: عودة 850 عالقا إلى غزة عبر منفذ رفح اليوم

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، أنه عاد اليوم السبت إلى قطاع غزة 850 مواطنا ممن كانوا عالقين في الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري.

وأكد سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية د.بركات الفرا أن عمليات تنقل المواطنين عبر المنفذ تمت بسهولة كبيرة بفضل تعاون الجانب المصري والتسهيلات التي قدمها.

وقال: يرتفع عدد المواطنين العالقين الذين عادوا بالفعل إلى أرض الوطن عبر منفذ رفح البري منذ الليلة الماضية وحتى انتهاء العمل بالمنفذ هذا اليوم إلى 1107 مواطنين، حيث عاد الليلة الماضية 257 مواطنا.

وأشار الفرا إلى أن المنفذ سيواصل عمله يوم غد الأحد ويوم بعد غد الاثنين لغرض عودة المواطنين العالقين إلى قطاع غزة.