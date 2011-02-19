شفيق: أي إجراء حول ثروة مبارك من اختصاص "الأعلى للقوات المسلحة"

فلسطين اليوم-وكالات

قال الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن أى إجراء يتعلق بما تردد حول ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان رئيس الوزراء يرد على سؤال خلال لقائه اليوم، السبت، برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين حول ثروة الرئيس السابق والإجراءات المتخذة فى هذا الصدد. وقال شفيق "لم أسمع عن أى إجراء ولم يصلنى أى شىء". وأضاف أن ما يعرفه فقط هو ما يقرأه فى الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين.