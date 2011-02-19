صحيفة "قورينا": 24 قتيلا في صدامات الجمعة في بنغازي

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة "قورينا" المقربة من سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي السبت نقلا عن مصادر طبية ان مدينة بنغازي شهدت سقوط 24 ضحية الجمعة.

واوضحت الصحيفة على موقعها الاليكتروني ان "الحصيلة المتوفرة عند مستشفى الجلاء في بنغازي 18 حالة ولدى المركز الطبي في بنغازي 6 حالات قتلوا بالرصاص الحي".

وكان مصدر طبي اكد لـ"فرانس برس" السبت وصول 18 جثة الى مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي على بعد الف كلم شرق طرابلس لاشخاص قتلوا خلال تظاهرات معارضة للنظام الجمعة.

وقالت الصحيفة: "سقط هؤلاء امس (الجمعة) خلال مشاركتهم في تشييع 12 (شخصا) سقطوا امس الاول الخميس اثناء محاولتهم مهاجمة ثكنة عسكرية داخل مدينة بنغازي ومديرية امن بنغازي، والمكانان يحتويان على مخازن اسلحة وذخائر". واضافت: ان "الحرس وفق مصادر امنية اضطر لاستخدام الرصاص في مواجهة المحتجين للحيلولة دون وصولهم الى تلك المخازن".

وقالت الصحيفة ان المحتجين اضرموا النار في كل مراكز شرطة بنغازي ولكن لم يسقط ضحايا.

وتفيد حصيلة اعدتها "فرانس برس" استنادا الى مصادر ليبية مختلفة ان عدد القتلى ارتفع الى 65 في ليبيا منذ انطلاق التظاهرات المعادية للنظام الثلاثاء.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان 84 شخصا قتلوا في الاجمال خلال هذه التظاهرات بينهم 35 الجمعة في بنغازي، و49 الخميس (20 في بنغازي و23 في البيضاء و3 في اجدابيا و3 في درنة".

واكدت هيومن رايتس ووتش استنادا الى مصادر طبية وشهود ان معظم قتلى الجمعة اصيبوا بالرصاص الحي الذي اطلقته قوات الامن.

وقال مسؤول في مستشفى الجلاء لهيومن رايتس ووتش انه تم استدعاء كل اطباء المدينة وانه تم دعوة السكان للتبرع بالدم.