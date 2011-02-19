حريق هائل في حي الدويقة بالقاهرة وألسنة اللهب تصل منازل مساكن سوزان مبارك

فلسطين اليوم – وكالات

شب حريق هائل في ساعة مبكرة من السبت في حي منشأة ناصر بالقاهرة وبدأ الحريق في منطقة عشش الدويقة، ثم انتقلت ألسنة اللهب إلى مساكن سوزان مبارك المجاورة.

ونقل موقع (المصري اليوم) عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا أصوات انفجارات تبين أنها نتيجة انفجار أسطوانات غاز حيث هرعت سيارات الحماية المدنية ورجال المطافئ، وعربات الإسعاف، إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق.

وصرح عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بأنه قد تمت السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق بسيطة واختناقات وتم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.