الظواهري: حكم مبارك شهد عمليات تزوير للانتخابات وفساد واسع النطاق

فلسطين اليوم – وكالات

هاجم الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري­ المصري المولد­ الحكم العلماني في مصر في رسالة صوتية صدرت الجمعة، إلا أن الرسالة سجلت على ما يبدو قبل تنحي الرئيس المصري حسني مبارك الأسبوع الماضي.

وانتظر الخبراء سماع رد فعل تنظيم القاعدة على المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، إلا أن رسالة الظواهري التي حملت عنوان "رسالة الأمل والبشر لأهلنا في مصر" (الحلقة الأولى) تناولت مبارك وابنه جمال الذي كانت التوقعات تشير إلى أنه قد يخلفه في رئاسة مصر، الأمر الذي يشير إلى أنها سجلت قبل تنحي الرئيس المصري في 11 شباط/ فبراير.

ونوه الظواهري، في رسالته التي قال إنها من بين رسائل أخرى سيوجهها إلى الشعب المصري إلى إن مصر تعيش "واقع الانحراف عن الإسلام .. بكل ما يستتبعه من فساد وإفساد وهموم وقهر وتبعية فهناك الفساد العقائدي والفساد السياسي والفساد الاقتصادي والمالي والفساد الاجتماعي والخلقي".

واتهم الظواهري في رسالته مبارك بأنه زعيم فاسد وأكبر صهيوني عربي مؤكدا أن حكمه شهد عمليات تزوير للانتخابات وفساد واسع النطاق.

ويعتقد أن الظواهري يختبئ في باكستان، وكان قد سجن وتعرض للتعذيب في مصر في ثمانينيات القرن الماضي، بعد وقت قصير من تولي مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما في منصبه.