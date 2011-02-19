مواجهات عنيفة في سلوان وباب حطة في القدس

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

تجددت، الليلة الماضية، المواجهات العنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في معظم أحياء بلدة سلوان واستمرت حتى ساعة متأخرة وصلت حتى منتصف الليل.

ورشق أهالي البلدة وأحيائها جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة والمفرقعات وأشعلوا الإطارات المطاطية في الشوارع لإعاقة حركة المركبات العسكرية.

وأكد شهود عيان أن عناصر من فرقة المستعربين التي تنكرت بزي مدني من اعتقال عدد من الأطفال والفتيان، فيما أطلقت قوات الاحتلال عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع ما تسببت بإصابات متعددة وباختناقات نتيجة استنشاق الدخان السام، وقد أصيبت عائلة كاملة بالاختناق, تتكون من 15 شخصا جراء إطلاق الغاز الكثيف, علما أن أحد المصابين هو رضيع يبلغ من العمر ثلاثة شهور، كما أصيب مواطن بقنبلة غاز بإصابة مباشرة في صدره .

من جهة ثانية، اندلعت الليلة الماضية مواجهات في باب حطة بالبلدة القديمة قرب بوابات الأقصى المبارك، رشق فيها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة فيما أطلقت قوات الاحتلال وابلا من القنابل الغازية السامة وتم اعتقل ثلاثة فتيان من قبل عناصر من وحدة المستعربين التابعة لجيش الاحتلال.