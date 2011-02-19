إصابة أربعة عمال جراء انهيار سقف أحد المساجد بخانيونس

فلسطين اليوم-مثنى النجار

أصيب عدد من العمال صباح اليوم السبت, جراء إنهيار سقف أحد المساجد الوقع في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن عمالاً كانوا يستعدون لصب الطابق الثاني من مسجد الصحابة الواقعة في منطقة العصافير بالبلدة الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف وإصابة أربعة عمال حتى الآن وصفت جراح احدهم بالخطيرة.

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين فيما توجهت الشرطة لمعرفة أسباب انهيار السقف وفتح تحقيق في الحادث.

وبين مراسلنا نقلا عن شهود عيان أن المسجد مكون من طابق أرضي إضافة إلى طابق أول ويتم التجهيز لسقف الطابق الثاني الذي انهار على رؤوس العاملين فيه.