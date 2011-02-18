الجهاد الإسلامي: نرحب بحكم الإعدام بالبابا وندعو الى تنفيذ أحكام الإعدام كافة

فلسطين اليوم- بيروت

ذكرت حركة الجهاد الإسلامي أنها تلقت بكثير من الارتياح خبر حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة بحق العميل أمين إبراهيم البابا الذي لم يتورع عن ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بحق شعبه وأمته، والتعامل مع العدو الصهيوني، ودوره الآثم في تنفيذ عملية اغتيال القائد الجهادي محمود المجذوب وشقيقه نضال.

ورحبت الجهاد الإسلامي في بيان لها اليوم الجمعة وصل مراسلنا نسخة عنه بحكم القضاء اللبناني، ودعت الى أن يكون هذا الحكم هو مصير كافة العملاء بغض النظر عن ديانتهم أو جنسيتهم، لكي يكون ذلك رادعاً لكل من تسوّل له نفسه التعامل مع العدو.

كما توجهت الحركة بالتقدير الى القضاء العسكري اللبناني، وجعت الى ضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق العميلين الموقوفين أمين إبراهيم البابا ومحمود رافع، واستمرار ملاحقة العميل الفار حسين خطاب لتوقيفه وتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.