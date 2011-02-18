مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والأهالي بسلوان جنوب الأقصى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت مراسلتنا، مساء اليوم الجمعة، أن مواجهات عنيفة تدور الآن بين جنود الاحتلال الصهيوني والمستوطنين وأهالي بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب المصادر فقد تركزت المواجهات في شارع الشهيد سامر سرحان حيث تطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة مما أدى إلى وقوع اختناقات بين صفوف المواطنين، امتدت إلى عدة أحياء منها رأس العامود الذي يشهد مواجهات عنيفة.

وقد وقعت عدة إصابات بين الأهالي، وصفت إصابة احد الشبان بالخطيرة جراء إصابته بقنبلتي غاز، وقد امتدت المواجهات إلى محاور وادي حلوه والبستان، كما أصيب العشرات بحالات اختناقات في حي رأس العامود بسلوان وما تزال المواجهات مستمرة في العين الفوقا والعين التحتا وشارع الشهيد سامر سرحان وعدة أحياء في البلدة.