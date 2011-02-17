السعادة مفتاح الصحة الجيدة والنجاح في العمل

فلسطين اليوم-وكالات

أظهرت دراسة ألمانية أن الصحة النفسية الجيدة، أو بمعنى آخر السعادة، تساعدك على التمتع بصحة جسدية أفضل وتحقيق المزيد من النجاح في عملك. أجرى هذه الدراسة باحثون من معهد 'ماكس بلانك' للعلوم الاقتصادية في جينا بألمانيا، استنادا إلى دراسة مسحية بريطانية تغطي فترة من الزمن تبلغ 15 عاما. كان المشاركون في الدراسة المسحية يقدمون تقارير بصفة منتظمة عن حالتهم النفسية والاجتماعية ومدى نجاحهم في العمل وحجم دخولهم إلى جانب مستويات الضغط أو الاكتئاب أو القلق الذي يعانون منه.

وقد اكتشف باحثو 'ماكس بلانك'، الذين قاموا بتحليل تأثير مختلف العوامل على بعضها البعض باستخدام ما يعرف باسم 'نموذج المتجهات ذات الانحدار الذاتي'، أن تحسن الصحة النفسية مرتبط بما يليه من تحسن في الصحة الجسدية ونجاح في العمل وزيادة في الدخل.

كما وجد الباحثون أن زيادة الدخل يتبعها في الغالب تراجع في الصحة النفسية، حيث قالوا إن ذلك يشير إلى 'آليات تكيف'، بمعنى أن الأفراد يتكيفون مع التغيرات التي تطرأ على ظروف حياتهم.