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اليوم:20مركبة حديثة لغزة و12 شاحنة محملة بالاسمنت

  • 06:44 - 17 فبراير 2011
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اليوم:20مركبة حديثة لغزة و12 شاحنة محملة بالاسمنت

فلسطين اليوم-غزة

قال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة ان سلطات الاحتلال قررت اليوم الخميس فتح معبري كرم ابو سالم والمنطار بشكل جزئي.

وأوضح فتوح ان الاحتلال قرر فتح معبر كرم أبو سالم لادخال نحو 210 شاحنات محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات من ضمنهم 20 مركبة حديثة و12 شاحنات محملة بالأسمنت لصالح مشاريع بنك التنمية الألماني، ولتصدير 2 شاحنة محملة بالتوت الأرضي والزهور لدول أوروبا وسيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

وأضاف فتوح أن معبر المنطار يفتح لدخول 60 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف.

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