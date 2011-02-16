ليبيا تشتعل وأنباء عن قتلى

فلسطين اليوم-وكالات

انطلقت مسيرة احتجاجية في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الشرطة الليبية أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرقت بالعنف جموع المحتجين دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال الروائي والكاتب الليبي إدريس السماري في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة القطرية :"إن سيارات أمن وشرطة بزي مدني ومن وصفهم بمجرمين يواجهون المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات والماء الساخن".

من جانبها، ذكرت صحيفة (ليبيا اليوم) الالكترونية أن المئات من المتظاهرين تجمعوا بميدان الشجرة وشارع عمر بن العاص تراشقوا بالحجارة مع عناصر من اللجان الثورية المؤيدة للنظام الليبي.

وأضافت الصحيفة أن هذه المظاهرة كانت قد بدأت أمام مديرية الأمن وطالبت بالإفراج عن الناشط الحقوقي ( فتحي تربل ) ممثل عائلات ضحايا بوسليم ، إلا أنهم وبعد الإفراج عنهم انتقلت المظاهرة إلي ميدان الشجرة .

ووردت أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتيل من المتظاهرين ونقل عشرات الجرحى إلي المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان مئات النشطاء عزمهم التظاهر سلميا يوم 17 فبراير/شباط الجاري تزامنا مع الذكرى الخامسة لمظاهرات مدينة بنغازي عام 2005 التي ووجهت بقمع الشرطة.