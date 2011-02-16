بلدية غزة تبدأ في تعبيد شارع النزاز الأسبوع القادم

فلسطين اليوم-غزة

أكد مدير عام الهندسة و التخطيط الحضري في بلدية غزة د. محمود المغني أن البلدية ستشرع في تعبيد شارع النزاز " الرياض " في حي الشجاعية الأسبوع القادم، مبيناً أن ما تم إنجازه في الشارع من خطوط بنية تحتية يعد إنجازاً كبيراً حتى اللحظة.

و ذكر أن شارع النزاز يعد من أعقد الشوارع في مدينة غزة فهو مجمع لمياه الأمطار و الصرف الصحي من العديد من الشوارع الفرعية، إضافة إلى أنه الأكثر كثافة سكانية بمدينة غزة يتفرع منه ما يقارب 24 شارع فرعي و به العديد من الوحدات السكنية.

وقال المغني إن طبيعة الشارع الصعبة من الناحية الجغرافية و السكانية جعلت العمل في الشارع يأخذ وقتاً يبدو طويلاً " إلا أنه متوقعاً نظراً لحجم الإنجاز الذي تم في الشارع".

و حول ما أنجز من الشارع، أوضح مدير عام الهندسة و التخطيط الحضري أنه تم تغير شبكة المياه بالكامل في الشارع، و تمديد أكثر من 500 وصلة منزليه إلى البيوت في الشارع، إضافة إلى تغيير شبكة الصرف الصحي بالكامل، و توصيل وصلات منزلية لجميع المنازل في الشارع.

وبين أنه تم تمديد خطوط الصرف الصحي إلى الجزء الشرقي من الشارع لأول مرة منذ بدء البناء في تلك المناطق.

و أشار المغني إلى خطوط لتصريف مياه الأمطار سيتم تمديدها في الشارع ، إضافة إلى خط كهرباء مغذي للمدينة من محطة الكهرباء.

و أوضح أنه وحسب طبيعة الشارع و ميله وصلت أعماق الحفر إلى 6.5 مرت لخدمة المنطقة الشرقية.