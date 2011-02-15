البرازيلي « سيموس » لاعب الأهلي السعودي يعتنق الإسلام

جدة/ اعتنق البرازيلي فيكتور سيموس، لاعب الأهلي السعودي، الإسلام كما جاء على لسان صديقه الشخصي، السعودي ضياء حدادي، الذي لعب دوراً كبيراً في إقناع اللاعب باعتناق الدين الإسلامي.

من جانبه، قال الحدادي في تصريحات لشبكة نسيج الرياضية: "بفضل من الله تم إقناع فيكتور باعتناق دين الإسلام، واللاعب سيعلن عن ذلك قريباً".

وأرجع الحدادى إسلام اللاعب إلى ما شاهده ووجده من تعامل راق من جانب اللاعبين والمسئولين في النادي الأهلي وجماهيره معه.