أبو الغيط يحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات للاقتصاد المصري

فلسطين اليوم-وكالات

حث وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط المجتمع الدولي, على تقديم المساعدات لاقتصاد بلاده الذي تاثر سلبيا بالازمة السياسية التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

وادلى ابو الغيط بهذه الاقوال, بعد ان أجرى مكالمات هاتفية مع نظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية, وكذلك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

واكد الوزير المصري, ان بلاده تواصل دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني, كما انها تؤيد مشروع القرار المقدم إلى مجلس الامن الدولي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي.